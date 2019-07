பிற மொழிகளிலிருந்து தரமான கதை, கவிதை முதலான இலக்கியப் படைப்புகள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படுவது எவ்வளவு தேவையோ அதேயளவு முக்கியம் தமிழ்ப் படைப்புகள் பிற மொழிகளில் – குறைந்தபட்சம் ஆங்கிலத்திலாவது மொழிபெயர்க்கப் படுவது.

சங்கத் தமிழ்க் கவிதைகள் தொடங்கி சமகாலத் தமிழ்க்கவிதைகள் வரை ஆர்வமாக மொழிபெயர்த்து வருபவர் டாக்டர் கே.எஸ்.சுப்பிரமணியன். சமகால தமிழ்க்கவிதைகள் இதுவரை அவரது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் நான்கைந்து தொகுப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. கட்டுரைகளும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் டாக்டர் கே.எஸ் சுப்பிரமணியன். அவையும் ஏழெட்டு தொகுப்புகளாக வெளியாகியுள்ளன. 40க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை மொழியாக்கம் செய்துள்ளார். அவையும் தொகுப்புகளாக வந்திருக்கின்றன. தமிழ்க்கவிதையுலகில் தனக்கென ஒரு இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ள கவிஞர் இளம்பிறையின் 75 தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் டாக்டர் கே.எஸ்ஸின் மொழிபெயர்ப்பில் LINGERING IMPRINTS என்ற தலைப்பில் தொகுப்பாக சமீபத்தில் வெளியாகியுள்ளது. அவர் மொழி பெயர்த்து வெளியாகாமலிருக்கும் கவிதைகளும் நிறையவே.



கவிதைகளை மொழிபெயர்ப்பது தனக்கு மிகவும் மனநிறைவளிப்பதாக அவர் கூறுவார். கவிஞர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தொகுப்பில் இடம்பெற செய்ய அனுமதி கோரி கடிதம் எழுதுவதும், தொகுப்பு வெளியானதும் For the Joy of Sharing என்று அன்போடு உற்சாகமாக எழுதி கையெழுத்திட்டு தொகுப்பில் இடம்பெறும் அத்தனை கவிஞர்களுக்கும் தன் செலவில் தொகுப்புகளை வாங்கி அனுப்பிவைப்பதும் டாக்டர். கே.எஸ். சுப்பிரமணியனுக்கு மிகவும் மனநிறைவளிக்கும் விஷயம்.



அப்படி ஏறத்தாழ பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அப்படி ஒரு தொகுப்புக்காகத் தேடித் தேர்ந்தெடுத்து உரிய கவிஞர்களிடம் அனுமதி பெற்று ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த கவிதைகள் தொகுப்பாக வெளியிடப்படுவது பல்வேறு காரணங்களால் தாமதமாகி இன்று அந்தத் தொகுப்பை வெளியிடும் வாய்ப்பு ன்னும் நூல்வடிவம் பெறாமல் இருப்பது குறித்து அவர் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியபோது என்னுடைய cottage industry publishing house – ANAAMIKAA ALPHABETSக்குக் கிடைத்திருக்கிறது! அதற்காக டாக்டர் கே.எஸ்.சுப்பிரமணியனுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.



தொகுப்பில் இடம்பெறும் கவிஞர்களுக்கும் தன் நட்பினருக்கும் தன் செலவிலேயே நூலின் பிரதியை அனுப்பிவைப்பது டாக்டர் கே.எஸ்.சுப்பிரமணியனின் வழக்கம். எனவே குறைந்தபட்சம் 150 பிரதிகளாவது அவர் விலை கொடுத்து வாங்கிவிடுவார் என்பதால் அச்சகத்தாருக்கு உடனடியாக பணத்தைக் கொடுத்துவிட முடியும் என்பது நிம்மதியளிக்கும் விஷயம்!



நூலை சிறப்பாக வடிவமைத்துக்கொடுத்திருக்கும் தோழர் திருவுக்கும்(தோழர் முனியரசு) என் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நூலின் விலை ரூ.200. பிரதிகள் புதுப்புனல் பதிப்பகத்தில் விலைக்குக் கிடைக்கும். No 117 Fathima Complex Ist Floor, Triplicane High Road, Triplicane, Chennai - 600005, Opp to Rathna Café. தொலைபேசி 98844 27997

மின் நூலாகவும் வெளியிட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.



CONTINUUM (A Harvest of Modern Poetry) என்ற தலைப்பிட்ட இந்தத் தொகுப்பில் 100 கவிஞர்களின் 120 கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இடம்பெற்றுள்ள கவிஞர்கள் – கவிதைகள் பட்டியல் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன.

விலாசம் மாறியிருக்கக் கூடிய கவிஞர்கள் டாக்டர் கே.எஸ்.சுப்பிரமணியன் அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்குத் தங்கள் தற்போதைய விலாசத்தை அனுப்பித் தந்து கவிஞர்களுக்கு அவர் Complimentary Copies அனுப்பிவைக்க உதவும்படி தொகுப்பில் இடம்பெறும் கவிஞர்களிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன். இடம்பெறும் கவிஞர்கள் அனைவரும் தங்கள் முகவரியை அனுப்பித்தந்தால் இன்னும் உதவியாயிருக்கும். டாக்டர் கே.எஸ்.சுப்பிரமணியனின் மின்னஞ்சல் முகவரி : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .



இதைப் படிக்கும் எழுத்தாளர்கள் – கவிஞர்கள் தொகுப்பில் இடம்பெறும் மற்றவர்களில் தங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களிடம் விவரத்தைத் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.



இத்தொகுப்பை வாங்க விரும்புவோர் புதுப்புனல் பதிப்பகத்தை அணுகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். புதுப்புனல் பதிப்பக தொலைபேசி மற்றும் முகவரி: No 117 Fathima Complex Ist Floor, Triplicane High Road, Triplicane, Chennai - 600005, Opp to Rathna Cafe 9884427997 / 9962376282



தொகுப்பில் இடம்பெறும் கவிஞர்களும் கவிதைகளும்



GATEWAY



SUBRAMANIA BHARATHI



1. Abi - The Expression

2. Adhavan Deetchanya - Employment

3. Amalan Stanley - Meditation

4. Ananda …………… -

5. Anbadhavan - Parai singed in fire

6. Anbadhavan - Crows’ days are here

7. A.S.M.Anu - My History with You

8. Arasu - Humanity

9. Athmanam - Simple Dreams

10. Azhagiyasinger - Suitcase

11. Azhagunila - A Vision

12. Bharathidasan - The World Is Yours

13. Booma Eswara moorthy - Death in the Family

14. Brammarajan - The Sea and My Daughter

15. Brinda Sarathy - Tears

16. Si.Su.Chellappa - Before Atom

17. Darisanapriyan - Garbage

18. Deepaprakasan - The Society is born

19. Devadatchan ……………

20. Erode Thamizhanban - Two Small Poems

21. Erode Thamizhanban - Why does the Night Minstrel sing?

22. Francis Kripa - My house where no one lives

23. Gnanakkoothan - The Milestone

24. Govi Lenin - Temple Renovation

25. Gowrishankar ...........................

26. Gowrishankar ..........…………

27. Ilampirai - Stones lodged in memory

28. Ilampirai - The Parting

29. Ilayabharathi ……………

30. Iyappa Madhavan - A world without doors

31. Jayakanthan - Sojourn

32. Jayakanthan - The Continuum

33. Kadarkarai - A Child’s Art

34. Kallazhagar - Outside

35. Kalyanji - Daunting

36. Kalyanji - Aaryangavu Caves

37. R.Kamarasu - In deep freeze

38. Thai.Kandasami - My Wound

39. Kanimozhi - Me

40. Kanimozhi - Aroma of the womb

41. Karikalan - The Drop

42. Kashyapan - The Leader is dead

43. Kutty Revathi - The Abode of Penance

44. Leena Manimekalai - Amma

45. Magudeswaran - Compromise

46. Mahakavi - Live I will

47. Malathi Maithri - From Avvai to Avvai

48. C.Mani - Defeats

49. Manushyaputran - In My Mendicate Hands

50. Mathivannan ……………….

51. Ira. Meenakshi - At the banquet

52. Ira. Meenakshi - O My Little Daughter!

53. Mu.Metha ………………

54. Mukund Nagarajan - She lived there

55. Mu. Murugesh - Notes

56. Naa.Muthukumar - Amma’s sooty wall

57. Nakulan - Ambience

58. Nakulan - That

59. Nanjil Nadan - Poetry

60. Nanjundan …………

61. Neela Padmanaban - Jasmine

62. Phoneix - Friendship

63. Na.Pichamurthy - Heights and Depths

64. Pramil - Pelting stones

65. Priyam - The Chair

66. Pudumaippitthan - The Great Connoisseur

67. R. Purushothaman - The Balloonman

68. Puviyarasu - The wedding game

69. Raja Chandrasekar - Human Seeds

70. Ku.Pa.Rajagopalan - The Sap

71. Rajamarthandan - It is a bird

72. Raja Sundararajan - Mother

73. N.D.Rajkumar - A Poem is Born

74. Ramesh-Prem - Life’s Journey

75. Ramesh-Prem - Life : An Epic of Words

76. Ravi - The Search

77. Ravi Subramanian ………………

78. Rishi - Indigestion

79. Rishi - Silk-cotton time

80. Salma - Distortion

81. Salma- Ennui

82. Seshaiah - Ravi ……………

83. Shah Ah - The Star’s Smile

84. Shankara Rama subramanian - Eternal Love

85. Sibichelvan - Lost Files

86. Sirpi Balasubramaniam - The Feather

87. Sirpi Balasubramaniam - Thirst

88. C.Sivasekaram - The Indifferent You

89. Srinesan - Does God alone triumph

90. N.Sriram - The Autumn

91. Srirangam Mohanarangan -Rolling Waves

92. Srishankar - Colour Bubbles

93. Ka.Naa.Subrahmanyam - The Poetry

94. Ka.Naa.Subrahmanyam - Escape

95. Suganthi Subramanian - My Face

96. Sukumaran - The Walls

97. Sukumaran - Later…..

98. Sundara Ramasami - Time to erase

99. Sundara Ramasami - My Writing

100. Tapasi - The joy of bathing

101. Tapasi - Like it or Not

102. Tamizhachi - The Great Arrival

103. Thanjavur Kavirayar - Entreaty

104. Umamaheswari - The Plant

105. Umapathi - The Movement

106. S.Vaidheeswaran -The Answer

107. S.Vaidheeswaran - The Consequence

108. Vannanilavan - The Essence

109. Ba..Venkatesan - Lost and Found

110. A.Vennila - The Poornima Night

111. A.Vennila - The light stealing its way

112. Vikramadityan - Fated

113. Vikramadityan - Freedom

114. Vizhi.Pa.Idhayaventhan - The Sparrow Nest

115. Yaazhini - Rain and You

116. Yavanika Sriram - From Temple to Trench

117. Yesurasa - Life

118. Yuma Vasuki - I seek

119. Yuvan - A drop in the tide

120. Yuvan - Crushed



