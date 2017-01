திருப்பூர் அரிமா விருதுகள் 2017 ; * ரூ 25,000 பரிசு

திருப்பூர் மத்திய அரிமா சங்கம்

ஆண்டுதோறும் சிறந்த குறும்பட விருது, மற்றும் பெண் எழுத்தாளர்களுக்கான ”சக்தி விருது” ஆகியவற்றை வழங்கி வருகிறது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வெளிவந்த குறும்படங்கள், ஆவணப்படங்கள், பெண் எழுத்தாளர்களின் நூல்கள், திரைப்படம், குறும்படம் குறித்த புத்தகங்களை இரு பிரதிகள் அனுப்பலாம்.கடைசி தேதி பிப்ரவரி 28, 2017.

முகவரி: ( தலைவர், மத்திய அரிமா சங்கம், 38 ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, காந்திநகர், திருப்பூர் 641 601 * 9443559215 * )

செய்தி: சாமக்கோடாங்கி ரவி * samakkodaonkey This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

