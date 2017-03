வாசிப்பும், யோசிப்பும் 227 : அழியாத கோலங்கள் - வெகுசன இதழ்களின் பொற்காலப்படைப்புகள்!

ர.சு.நல்லபெருமாளின் 'கல்லுக்குள் ஈரம்'

* 'அழியாத கோலங்கள்: வெகுசன இதழ்களின் பொற்காலப்படைப்புகள்' இப்பகுதியில் அக்காலகட்டத்தில் நான் வாசித்த தொடர்கள் பற்றிய விபரங்கள், ஓவியங்கள், அட்டைப்படங்கள் என்பவை நன்றியுடன் பிரசுரமாகும். *

'கல்கி' சஞ்சிகை தனது வெள்ளிவிழாவினையொட்டி நடாத்திய நாவல் போட்டியில் முதற்பரிசினை உமாசந்திரனின் 'முள்ளும் மலரும்' நாவலும், இரண்டாம் , மூன்றாம் பரிசுகளை ர.சு,நல்லபெருமாளின் 'கல்லுக்குள் ஈரம்', மற்றும் 'பி.வி.ஆர் எழுதிய 'மணக்கோலம்' ஆகிய நாவல்கள் பெற்றன.



'முள்ளும் மலரும்' நாவலுக்கு ஓவியர் கல்பனாவும், 'கல்லுக்குள் ஈரம்' நாவலுக்கு ஓவியர் வினுவும், 'மணக்கோலம்' நாவலுக்கு ஓவியர் விஜயாவும் ஓவியங்கள் வரைந்திருப்பார்கள்.



என் அப்பாவின் கருத்துப்படி முதற் பரிசு பெற்றிருக்க வேண்டிய நாவல் ர.சு.நல்லபெருமாளின் 'கல்லுக்குள் ஈரம்'. என் கருத்து மட்டுமல்ல பலரின் கருத்தும் அதுவே. உண்மையில் 'முள்ளும் மலரும்' நாவல் 'பாசம்' திரைப்படத்தில் வரும் உப கதையான அசோகன்/கல்யாண்குமார்/ஷீலா கதையின் தூண்டுதலால் உருவானதோ என்று கூட எனக்குச் சந்தேகம் வருவதுண்டு. அது பற்றி இன்னுமொரு சமயம் என் கருத்தினை விரிவாகவே பகிர்வேன்.



உமாசந்திரனின் 'முள்ளும் மலரும்' சமூக நாவல். ர.சு.நல்லபெருமாளின் 'கல்லுக்குள் ஈரம்' இந்திய சுதந்திரப்போராட்டத்தின் அகிம்சை மற்றும் ஆயுதப் போராட்டங்களை மையமாக வைத்துப் படைக்கப்பட்ட சமூக, அரசியல் வரலாற்று நாவலென்று கூறலாம். நாவல் இறுதியில் மகாத்மாவின் மரணத்தை மையமாக வைத்து நடைபோடும். நாவலின் பிரதான பாத்திரங்களான ரங்கமணி, திரிவேணி ஆகிய பாத்திரங்கள் மறக்க முடியாத பாத்திரங்கள்.

விடுதலைப்புலிகளின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் தன்னைப்போராடத்தூண்டிய, தனக்குப் பிடித்த நாவலாக இதனைக்குறிப்பிட்டுள்ளதை ஊடக வாயிலாக அறிந்திருக்கின்றேன். நடிகர் கமலஹாசன் இந்நாவலைத்தழுவி 'ஹேராம்' திரைப்படத்தை எடுத்ததாக எழுந்த சர்ச்சையும் இத்தருணத்தில் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது. அத்துடன் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 'தமிழர் மத்தியில்' அமைப்புடன் இணைந்து நடாத்திய சிறுகதைப்போட்டியில் ர்.சு.நல்லபெருமாள் அவர்களின் மகள் அலர்மேல் மங்கை எழுதிய சிறுகதை மூன்றாவது பரிசுச்சிறுகதையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் (http://www.geotamil.com/index.php… ) இத்தருணத்தில் நினைவில் வருவதைத்தடுக்க முடியவில்லை.



ர.சு,நல்லபெருமாள் 'போராட்டங்கள்' உட்பட வேறு பல நாவல்களை எழுதியிருந்தாலும் , அவரது பெயரைத் தமிழ் இலக்கிய உலகில் நிலை நிறுத்தி வைக்குமொரு நாவலாக இந்நாவலையே கருதலாம்.



'கல்கி' சஞ்சிகையில் தொடராக வெளியான 'கல்லுக்குள் ஈரம்' நாவலின் முதலாவது அத்தியாயத்தின் முதற்பக்கத்தினையே இங்கு காண்கின்றீர்கள் (ஒரு பதிவுக்காக).



*விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரன் 'ஃப்ரொன்ட் லைன்' ஆங்கிலச் சஞ்சிகைக்கு அளித்த பேட்டியில் 'கல்லுக்குள் ஈரம்' நாவல் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ள பகுதி:



Prabakaran: "Ra. Su. Nallaperumal’s serial Kallukkul Eeram (“It is wet inside the stone”) published in Kalki magazine. I have read it five times. It revolves round the Indian freedom struggle. Mr Nallaperumal balances the ahimsaic struggle and the armed struggle. Generally, I read anything on any freedom movement. I used to read books on Joan of Arc, Napoleon and so on. I was always interested in history. Shivaji was the first guerilla to have fought against Mughal rule. When I was young, I always had a picutre of Netaji Subhas Chandra Bose. I used to keep his picture on my table when I used to study. I had written on my table, “I will fight till the last drop of my blood for the liberation of my motherland.”"



