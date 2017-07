'பதிவுகள்' வரி விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.



'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப் பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

1.Toronto, C/C++ , Joomla தொழில் நுட்பம் பாவித்து இணையத்தளங்கள் உருவாக்குவது எப்படி மற்றும் Red Had Linux போன்ற விடயங்களில் வார இறுதி நாட்களில் அல்லது மாலை வேளைகளில் உங்களிடத்தில் வந்து, நியாயமான கட்டணத்தில் கற்பிக்கப்படும். மேலும் இணையத்தளங்கள் உருவாக்கித்தரப்படும். மேலதிக விபரங்களுக்கு This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு எழுதுங்கள்.

2. Toronto, Chemistry Tutoring Available. Tutor holds masters (MSc), Doctoral (PhD) and an Education degree (B.Ed) from leading Canadian universities. Worked as a researcher for 20 years. Grade , 9, 10 Science, Grade 11 and 12 Chemistry , Prepare for AP Chemistry, University first and second level Chemistry Courses. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Toronto, உங்களுக்கு electronics, மற்றும் soldering ஆகிய துறைகளில் , இத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவரால் பாடங்கள், பயிற்சிகள் வார இறுதி நாட்களில் மற்றும் மாலை நேரங்களில் வழங்கப்படும். மேலதிக விபரங்களுக்கு அந்தனி, 416-662-8514 என்னும் தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு அழையுங்கள்.