பதிவுகள்' இணைய இதழ் மரண அறிவித்தல்கள்.

'பதிவுக ள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட) பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

மரண அறிவித்தல்: தேவநாயகி சதாசிவம்பிள்ளை (ஆஸ்திரேலியா)



பருத்தித்துறை ஆத்தியடியைப் பிறப்பிடமாகவும் , ஆஸ்திரேலிய (Perth , Melbourne) னை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட தேவநாயகி சதாசிவம்பிள்ளை அவர்கள் 19.07.2017 புதன் கிழமை அன்று காலை இறைவனடி சேர்ந்தார். அன்னார் காலம் சென்ற சிவசுந்தரம், வள்ளிப்பிள்ளை தம்பதியினரின் அன்பு மகளும், காலம் சென்ற ராமசாமி தம்பதியினரின் அன்பு மருமகளும், காலம் சென்ற சதாசிவம்பிள்ளை அவர்களின் அன்பு மனைவியாரும் ஆவார்.



ஜானகி (Melbourne), தேவகி (Perth), ஜெயராம் (Perth) ஆகியோரின் பாசமிகு தாயாரும், ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா (Melbourne)), நந்தகுமார் (Perth), ஜெயராம் (Perth), தணிகா (Perth) ஆகியோரின் அன்பு மாமியாரும், பிருந்தா (Perth) , சாயீசன் (Perth) , அவர்களின் அன்பு அம்மம்மாவும், பிரார்த்தி (Perth) , பிறவீன் (Perth) ஆகியோரின் அப்பம்மாவும் ஆவார். லோகநாயகி (Canada), இந்திராணி (Colombo), ராதாராணி (Vavuniya), காலம் சென்ற தேவசகாயம், காலம் சென்ற லோகசகாயம் ஆகியோரின் அன்புச் சகோதரியும் ஆவார். இவ்வறிவித்தலை உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள். அன்னாரின் பூதவுடல் பார்வைக்காக எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 23.07.2017 பிற்பகல் 1 மணி முதல் 3 மணி வரை இல. 790 Frankston , Dandenong Rd, Dandenong South Victoria - 3175 இல் அமைந்துள்ள Bunurong Memorial Park Stratus Chapel இல் நடைபெற்றுப் பின்னர் தகனம் செய்ய ஏற்பாடாகியுள்ளது.



தகவல்: குடும்பத்தார் சார்பில்

ஜானகி (Melbourne), 8774 7652 0419350123

ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா (Melbourne) 8774 7652 0419350017



தகவல்: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it