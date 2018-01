மெல்பனில்: ஆவணப்பட இயக்குநர் - தயாரிப்பாளர் கனடா மூர்த்தி அவர்களுடன் சந்திப்பும் கலந்துரையாடலும்

சிவாஜி ஒரு பண்பாட்டியற் குறிப்பு - ஜெயகாந்தன் உலகப்பொது மனிதன் ஆகிய ஆவணப்படங்களை தயாரித்தவரும், சிங்கப்பூர் தேசிய தொலைக்காட்சிக்காக குறும்படங்கள், தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் இயக்கித் தயாரித்தவருமான எழுத்தாளர் 'கனடா' மூர்த்தி அவர்கள் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வருகை தந்துள்ளார். 'கனடா' மூர்த்தி அவர்களுடனான சந்திப்பும் கலந்துரையாடலும் எதிர்வரும் 06-01-2018 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு மெல்பனில்



Clayton Community Centre Library Meeting Room மண்டபத்தில் (9-15, Cooke Street , Clayton, Victoria - 3168 ) சங்கத்தின் தலைவர் திரு. சங்கர சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெறும்.



இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிக்குமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.



அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்

இணையத்தளம்: www.atlasonline.org

